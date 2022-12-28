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Агент: «Никита Медведев поедет на сборы с «Ростовом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, который представляет интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

Российский голкипер получил травму колена в матче второго тура Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

«Восстановление Никиты идет хорошо, все по плану. Он поедет с «Ростовом» на первый сбор, но до общей группы пока далековато. После 5-го января он уже будет в Ростове. Нога уже постепенно приходит в норму, с каждым днем все лучше. Не знаю точно, но упражнение на травмированную ногу он уже делает. Никакого отдыха, он занимается и готовит себя к возращению», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл за «Ростов» 3 матча во всех турнирах и не пропустил ни одного мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-medvedeva-na-sbory-nikita-poedet-vmeste-s-rostovom/
Никита Медведев
РПЛ
ФК Ростов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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