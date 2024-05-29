Кузьмичев — об уходе Дзюбы из «Локомотива»: «После травмы он не смог выйти на свой прежний уровень»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» новость об уходе нападающего Артема Дзюбы из московской команды.

«Видно, что вторая половина сезона у Артема не удалась. Во время сборов он получил травму. К сожалению, после нее не смог выйти на свой прежний уровень, который он показывал в предыдущем сезоне. Для нападающего такой возраст пограничный. Я думаю, это абсолютно верное решение», — сказал Кузьмичев «СЭ».

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.