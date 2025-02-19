Кузьмичев: «Краснодару» будет тяжело, у них нет глубины состава»

Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал отсутствие новичков у «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

«Я удивлен пассивностью «Краснодара» на трансферном рынке. Думал, что на флажке они сделают какое-то приобретение. Но осталось 3 дня и все тихо. Наверное, что-то не получилось. Не думаю, что они не работали в этом направлении. Пока «Краснодар» — первый. Но мы понимаем, что за один тур они могут стать третьими. Им будет тяжело. Глубины состава нет. Есть хорошая обойма из 12-13 человек, способная решать задачи. Но если будут потери, заменить их будет сложновато», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт»

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. На втором месте находится «Зенит» (39 очков), а на третьем — «Спартак» (37 очков).