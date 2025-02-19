Владимир Кузьмичев: «Уход Зиньковского из «Спартака» — справедливое решение»

Бывший глава академии «Локомотива» и футбольный агент Владимир Кузьмичев прокомментировал аренду полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака» в «Крылья Советов».

18 февраля 28-летний хавбек официально отправился в аренду в самарский клуб.

«Мне кажется, что это справедливое решение. Было видно, что Антон проиграл конкуренцию. В конце он практически не получал игрового времени. Для него нынешняя ситуация — хорошая. Если информация верна и он сохранил свою зарплату, то думаю, что возвращение к Игорю Осинькину, который раскрыл его как футболиста и знает, как показать лучшие качества, пойдет Антону в плюс», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Зиньковский отдал 3 результативные передачи в 13 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.