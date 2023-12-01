Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:58

Кузьмичев: «3,5 миллиона евро в год для Промеса — это очень большие деньги, с учетом ситуации в России»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость об автоматическом продлении контракта форварда Квинси Промеса с красно-белыми до лета 2025 года.

Сообщалось, что зарплата у 31-летнего футболиста останется прежней — 3,5 миллиона евро за сезон.

«Теоретически можно было бы говорить о каком-то пересмотре зарплаты в том случае, если бы речь не шла об опции продления. Например, если бы они заключили новый контракт еще на три года, тогда бы это имело место быть абсолютно точно с учетом возраста, с учетом того, что сейчас это ну очень большие деньги, с учетом экономической ситуации в стране. Но что касается автоматического продления, здесь, наверное, как-то даже некорректно говорить о снижении зарплаты, потому что это часть предыдущего договора и его должны выполнять обе стороны», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-3-5-mln-evro-v-god-dlya-promesa-eto-ochen-bolshie-dengi-s-uchyotom-situacii-v-rossii-310993/
Владимир Кузьмичев
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Билялетдинов полагает, что дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»
Геркус убежден, что отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Орещук считает, что Тюкавин не смог бы закрепиться в клубе топовой лиги Европы
Тюкавин — о Захаряне: «Общаемся. Надеюсь, скоро увидимся»
«Сочи» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся к тренировкам в общей группе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин — о продлении контракта Тюкавина: «Он выразил уважение к «Динамо», которое ему дает шанс»

Орещук: «Вы берете у тренеров интервью после игры, а потом на костях прыгаете»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости