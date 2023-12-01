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Орещук: «Вы берете у тренеров интервью после игры, а потом на костях прыгаете»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о решении КДК дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова.

Тренер дисквалифицирован на два матча, футболист получил отстранение на одну игру и одну условно.

«Само решение справедливое. Все мы — люди, нам свойственно ошибаться. Я уже устал говорить, что не надо брать у тренеров флеш-интервью сразу после игры. Они разгоряченные. Вы берете интервью, а потом на костях прыгаете. Я уверен, что прошел бы час после игры, и Галактионов такое бы не сказал. А так у человека есть мнение, эмоции. Без эмоций тренер — тоже не тренер, понимаете? Я считаю, решение справедливое. Может быть, можно было какое-то условное, меньшее наказание дать. Оно должно быть. Если мы наказываем одного, то мы должны наказывать и другого, это правильно», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В 17-м туре РПЛ «Локомотив» дома сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 3 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-vy-berete-u-trenerov-flesh-interv-yu-posle-igry-a-potom-na-kostyah-pry-gaete/
Дмитрий Баринов
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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