Кутицкий — об отсутствии трофеев у Карпина: «Не столь важно, думаю, с нами у него получится их выиграть»

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился с «СЭ» мнением об отсутствии титулов у главного тренера москвичей Валерия Карпина.

— Люди немного критикуют Карпина, говоря о том, что у него нет ни одного трофея в тренерской карьере. Твое мнение: важны ли трофеи для работы в таком большом клубе, как «Динамо»?

— В принципе они не столь важны. Понятно, что каждый хочет выигрывать трофеи, думаю, с нами у него это получится. Давно не выигрывали, будем стараться.

Бело-голубые объявили о назначении Карпина 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России.