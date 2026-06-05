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5 июня, 22:00

Сборная России в большинстве разгромила Буркина-Фасо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лечи Садулаев.
Фото РФС

Сборная России в Волгограде одержала крупную победу в BetBoom товарищеском матче против Буркина-Фасо — 3:0.

Счет на 14-й минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя шесть минут преимущество россиян удвоил Алексей Миранчук. В конце первого тайма гости остались вдесятером после удаления Мохамеда Уэдраго.

На 73-й минуте до разгромного счет довел Илья Вахания. Также во втором тайме за сборную России дебютировали 18-летние Амир Ибрагимов и Кирилл Данилов.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.

Полузащитник сборной России Максим Глушенков в&nbsp;матче против Буркина-Фасо.Шедевр Садулаева, братский гол Миранчуков и дебюты Ибрагимова и Данилова. Россия разгромила Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные. .
05 июня, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
3:0
Буркина-Фасо

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Сборная Буркина-Фасо по футболу
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