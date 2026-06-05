Сборная России в большинстве разгромила Буркина-Фасо

Сборная России в Волгограде одержала крупную победу в BetBoom товарищеском матче против Буркина-Фасо — 3:0.

Счет на 14-й минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя шесть минут преимущество россиян удвоил Алексей Миранчук. В конце первого тайма гости остались вдесятером после удаления Мохамеда Уэдраго.

На 73-й минуте до разгромного счет довел Илья Вахания. Также во втором тайме за сборную России дебютировали 18-летние Амир Ибрагимов и Кирилл Данилов.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.

Товарищеские матчи. Сборные. .

05 июня, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)

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