Сборная России в большинстве разгромила Буркина-Фасо
Сборная России в Волгограде одержала крупную победу в BetBoom товарищеском матче против Буркина-Фасо — 3:0.
Счет на 14-й минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя шесть минут преимущество россиян удвоил Алексей Миранчук. В конце первого тайма гости остались вдесятером после удаления Мохамеда Уэдраго.
На 73-й минуте до разгромного счет довел Илья Вахания. Также во втором тайме за сборную России дебютировали 18-летние Амир Ибрагимов и Кирилл Данилов.
В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.
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