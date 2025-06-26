Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

26 июня, 19:10

Академия «Зенита» пошутила над Лобовым после слухов о его травме в результате падения кастрюли с макаронами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба академии «Зенита» опубликовала шуточное видео с защитником Никитой Лобовым.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» утверждал, что 19-летний футболист уронил себе на ноги кастрюлю с горячими макаронами. Сообщалось, что в результате Лобов получил ожог голеностопа и ушиб пальцев.

Академия выложила видео с Лобовым, который сливает в раковину воду из кастрюли. «Авторский рецет от шефа», — подписано видео.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Зенит
Читайте также
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Красно-белый Аквариум7

    Отсасала, свининка у женщины, - дык держись!!! Депутат здесь не при чём, красно-белый фантик (

    30.06.2025

  • sergey stepanov

    Оно что ли или гермафродит? Ты свой ник смотрел или твой рот кто-то топтал, что за бессвязные предложения? Где конкретный ответ, про умные книжки, в которых читал, что сажали на крестьянских подворьях в допетровские времена и в XVIII веке.

    27.06.2025

  • Natalya Antropova

    Пидар.сина, какая я тебе девочка ??! - Екатерининский ширпотреб от кустарного единичного производства отличить сумею. Многое в Истории (политинформациях) переврано: например нам в 1973м году втирали, что Египет порвал с СССР отношения, а как оказалось - наоборот. Спокойной ночи, бото-крыжовник ((

    27.06.2025

  • sergey stepanov

    Девочка, завёз-то, завёз, но кто его сажал и жрал из крестьян тем более? Культивирование картофеля массово началось всё же при Екатерине II. В каких умных книжках вы читали, что картошку в допетровские времена сажали. Если на столе крестьянском была пареная репа, да полба!

    27.06.2025

  • Natalya Antropova

    НЕ НАДА клоуну-плюсоману дизлайкать самому себе. Выглядит глупо. Читайте книги-просвещайтесь: Уже давно доказано, что не Пётр Первый завёз картофель из Голландии, а его начали выращивать во многих местах России до него.

    27.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Они их в супермаркетах покупали.

    27.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну, вот. Сам и ответил на своё замечание о рыдающих итальянцах. Мы же не про итальянскую кухню. А про нашу, российскую. И макароны имеем право готовить так, ка нам, россиянам нравится.

    27.06.2025

  • m_16

    Откуда у российских крестьян 18-го века помидоры? Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...

    27.06.2025

  • m_16

    Итальянцам расскажи про эту технологию, они неделю рыдать будут. Итальянцы считают, что этот самый мучной слой необходим для впитывания соуса. Ну и советские макароны от нормальной пасты несколько отличались, поэтому там и рецепты другие были, и варили их сразу на несколько дней, поэтому и промывали.

    27.06.2025

  • Spacewalker

    Шеф, ноги лучше покажи!:rofl:

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Какие обиды ?? Вы видимо не способны отличить макароны от пельменей и хинкалей...

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Олично готовлю! Мама и бабушка учили. Для неуча: грамотные/умные женщины не едят макароны со сливочным маслом до определённого возраста. И вообще, кухня на любителя: 2 часа назад ела их с малосольными мелконарезанными огурцами. Можно с зелёными помидорами, каких никто и никогда не состряпает (с секретом крестьян 18-19го века)...

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Кипятком обдают, что бы промыть отваренные макароны. После варки макароны имеют мучной слой. А после промывки, чистые сдобривают сливочным маслом. А потом уже с чем пожелаешь, с тем и кушай. Плохо готовишь, Наташа.

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Кипятком обдают, с расчётом, что если всё не съедят за раз, если НЕ по-флотски, если без сыра итд итп Тройка с минусом (((-

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Это по принципу: дайте мне трёх помощников и я всё сделаю сам. Помощники то знают, что макаронные изделия после варки сливают в друшлаг и обдают кипятком. А ещё, что голыми руками воду не слить - горячо. Двойка сценаристу.

    26.06.2025

  • Millwall82

    нормальные повара, знают что такое al dente, а не переваривают макароны в кашу. Вы видимо и стейки говяжьи жарите до состояния подошвы, без обид)

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Понятно, деревня! Макароны/картофель должны постоять у нормальных поваров 3-7 минут, какой пар ??

    26.06.2025

  • Millwall82

    пальцы не сварить паром)

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    А полотенец зачем, НЕ молодежь ?!

    26.06.2025

  • shpasic

    гугл говорит, что сын.

    26.06.2025

  • Millwall82

    кто же без полотенца и дуршлага сливает) молодежь. Не сын кстати Константина Лобова? Бывшего футболиста Зенита.

    26.06.2025

    • Защитник «Зенита» Тарасов перешел в «Ростов»

    Кутицкий — об отсутствии трофеев у Карпина: «Не столь важно, думаю, с нами у него получится их выиграть»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости