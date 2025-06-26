Академия «Зенита» пошутила над Лобовым после слухов о его травме в результате падения кастрюли с макаронами

Пресс-служба академии «Зенита» опубликовала шуточное видео с защитником Никитой Лобовым.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» утверждал, что 19-летний футболист уронил себе на ноги кастрюлю с горячими макаронами. Сообщалось, что в результате Лобов получил ожог голеностопа и ушиб пальцев.

Академия выложила видео с Лобовым, который сливает в раковину воду из кастрюли. «Авторский рецет от шефа», — подписано видео.