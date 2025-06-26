Кутицкий — о трансфере Осипенко в «Динамо»: «Теперь у нас есть третий бомбардир»

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий в комментарии для «СЭ» оценил переход защитника Максима Осипенко из «Ростова» в московскую команду.

— Как оценишь приход Осипенко, что он даст клубу?

— На место опытного Бальбуэны пришел не менее опытный игрок. Думаю, он будет подсказывать молодым, это сто процентов усиление.

— Ждешь от него какого-то обмена опытом?

— Конечно.

— Пенальти теперь на нем?

— Теперь у нас есть третий бомбардир.

— То есть составит конкуренцию Гладышеву и Тюкавину?

— Если будет так же часто бегать вперед, как и в «Ростове», то все возможно.

17 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с 31-летним Осипенко. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Игрок выступал за «Ростов» с января 2020 года.