Кулик: «Если Агаларов перестанет забивать, значит, ему просто везло в этом сезоне»

Кулик высказался о результативности форварда «Уфы» Агаларова в этом сезоне

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Кулик высказался о результативности нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в нынешнем сезоне.

Сегодня, 2 апреля форвард забил победный мяч в игре 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Только время покажет хороший ли нападающий Агаларов. Будет стабильно забивать — значит, качественный форвард, если перестанет забивать — тогда скажем, что ему просто везло в нынешнем сезоне. Любой футболист, который регулярно забивает голы, может перейти в клуб рангом выше. Все в силах Агаларова. Он может подойти любому клубу, в котором подобраны хорошие исполнители», — приводит «РБ Спорт» слова Кулика.

В сезоне-2021/22 21-летний Агаларов забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах за «Уфу». На данный момент форвард является лучшим бомбардиром в РПЛ.