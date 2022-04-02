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Сегодня, 17:56

Делегат матча «Локомотив» — «Спартак» заявил, что вопрос о переносе игры пока не рассматривался

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стадион «РЖД Арена» перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Делегат РПЛ на матче 23-го тура «Локомотив» — «Спартак» Александр Сафонов заявил, что вопрос о переносе игры из-за погодных условий пока не рассматривался.

«Пока вопрос об отмене или переносе встречи не стоит. Судьи приедут, посмотрим поле. Окончательное решение примет главный судья матча. С клубами никто не советуется. Решение принимает он лично. Решение должно быть принято за час до начала игры», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Матч «Локомотив» — «Спартак» должен состояться сегодня, 2 апреля. Начало запланировано на 19.30 (мск).

Перед игрой поле стадиона «РЖД Арена», на котором должен пройти матч, засыпало снегом.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/delegat-matcha-lokomotiv-spartak-poka-vopros-o-perenose-igry-ne-stoit/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 15
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Федор Смолов

Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Горан Чаушич

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Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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