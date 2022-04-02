Делегат матча «Локомотив» — «Спартак» заявил, что вопрос о переносе игры пока не рассматривался

Делегат РПЛ на матче 23-го тура «Локомотив» — «Спартак» Александр Сафонов заявил, что вопрос о переносе игры из-за погодных условий пока не рассматривался.

«Пока вопрос об отмене или переносе встречи не стоит. Судьи приедут, посмотрим поле. Окончательное решение примет главный судья матча. С клубами никто не советуется. Решение принимает он лично. Решение должно быть принято за час до начала игры», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Матч «Локомотив» — «Спартак» должен состояться сегодня, 2 апреля. Начало запланировано на 19.30 (мск).

Перед игрой поле стадиона «РЖД Арена», на котором должен пройти матч, засыпало снегом.