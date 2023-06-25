Кухарчук близок к переходу в «Пари НН»
Экс-форвард «Торпедо» Илья Кухарчук близок к переходу в «Пари НН». Об этом сообщает Sport24.
19 июня стало известно, что футболист расторг контракт с автозаводцами по обоюдному согласию сторон.
В сезоне-2022/23 Кухарчук провел 20 матчей в составе «Торпедо», забил три гола и отдал две результативные передачи. Московская команда вылетела из РПЛ.
«Пари НН» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, но сохранил место в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2).
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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