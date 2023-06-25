Кухарчук близок к переходу в «Пари НН»

Экс-форвард «Торпедо» Илья Кухарчук близок к переходу в «Пари НН». Об этом сообщает Sport24.

19 июня стало известно, что футболист расторг контракт с автозаводцами по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2022/23 Кухарчук провел 20 матчей в составе «Торпедо», забил три гола и отдал две результативные передачи. Московская команда вылетела из РПЛ.

«Пари НН» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, но сохранил место в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2).