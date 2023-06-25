Игнатьев о дебюте за «Сочи»: «Лучше в официальных играх буду забивать, чем в товарищеских»

Новичок «Сочи» Иван Игнатьев поделился эмоциями после дебюта в клубе. «Сочи» в товарищеском матче обыграл «Аланию» со счетом 2:1.

«Эмоции хорошие, удалось победить. В первом тайме было много моментов, к сожалению, не удалось забить. Лучше в [официальных] играх буду забивать, чем в товарищеских. По функционалу и состоянию все хорошо. Интересная товарищеская игра, ждем следующую», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Нападающий выступал за «Локомотив» с июля 2022 года и покинул клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне игрок провел за железнодорожников 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.