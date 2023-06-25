Личка сделал заявление на русском языке для болельщиков «Динамо»
Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка сделал заявление на русском языке для болельщиков бело-голубых.
«Привет всем! Меня зовут Марцел Личка, я приехал из Чехии. В этом году попробую радовать вас, болельщиков «Динамо Москва». Я очень рад, что вошел в этот большой, исторический клуб России. Очень рад — завтра увижу команду и начнем готовиться к сезону. Большое спасибо всем. Только Яшин, только «Динамо», — цитирует Личку пресс-служба команды.
Ранее сообщалось, что специалист прилетел в Москву и получил шарф «Динамо».
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.
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Динамо – Краснодар
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