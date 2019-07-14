"Крылья" впервые за 12 лет обыграли ЦСКА на своем поле

"Крылья Советов" в матче первого тура чемпионата России обыграли ЦСКА (1:0) и нанесли армейцам первое за 12 лет поражение в Самаре. В 2007 году волжане добились минимальной победы со счетом 1:0, благодаря голу Давида Муджири, а затем потерпели восемь домашних неудач при одной ничьей (мячи 3-18).

Последний успех "Крыльев" в противостоянии с армейцами пришелся на ноябрь 2015-го, когда они взяли верх в Химках с тем же счетом 2:0. (Кирилл Бурдаков)

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