«Крылья Советов» — «Зенит»: Ахметов сбил Педро. Почему не назначен пенальти?

На 7-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» судья Сергей Карасев имел основания наказать самарцев пенальти, но вместо этого назначил штрафной удар в их пользу.

В том эпизоде Ильзат Ахметов и Педро бежали к мячу в штрафной площади хозяев поля. Самарец, не пытаясь играть в мяч, отвел левую ногу в сторону и преградил ей путь сопернику. Педро, наоборот, старался завладеть мячом и тянулся к нему. Однако Ахметов не дал ему этого сделать, «поставив шлагбаум».

Но кто же тогда нарушил правила? Карасев решил, что зенитовец. Но что сделал не так Педро?