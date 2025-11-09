Футбол
9 ноября, 13:48

«Крылья Советов» — «Зенит»: Ахметов сбил Педро. Почему не назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 7-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» судья Сергей Карасев имел основания наказать самарцев пенальти, но вместо этого назначил штрафной удар в их пользу.

В том эпизоде Ильзат Ахметов и Педро бежали к мячу в штрафной площади хозяев поля. Самарец, не пытаясь играть в мяч, отвел левую ногу в сторону и преградил ей путь сопернику. Педро, наоборот, старался завладеть мячом и тянулся к нему. Однако Ахметов не дал ему этого сделать, «поставив шлагбаум».

Но кто же тогда нарушил правила? Карасев решил, что зенитовец. Но что сделал не так Педро?

&laquo;Крылья Советов&raquo; сыграют с &laquo;Зенитом&raquo; в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ.«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • kubinec

    Аааааааа, 25 ошибка против зенита. Засуживают газпод. Все это явно происки Спартака))

    11.11.2025

  • плохокот

    Как судить всовывание ноги это древний вопрос Тут даже не важно владел игрок мячом или нет. Двое бегут параллельно и один резко ставит ногу на пути бега другого, при этом мяча он не касается. По идее подножка, но судьи не свистели Меня сорок лет назад бесили такие такие вставляльщики, я просто коленом бил в заднюю поверхность бедра. Незаметно выглядит, но очень болезненно. А нормально надо сначала плечом поработать, потом ставить ногу и все мяч твой. Здесь наооборот, нога сначала

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Бобёр это продажная скотина.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Синебелоголубая питушня меня минусует, что делать?!

    09.11.2025

  • Dmitry Innokenty

    Карасев действительно скотился в низ! Может худший арбитр чемпионата стал, со своим судейством. Там 1000% пенальти был, он ещЁ на нападающего поставил фол! РПЛ отстой стал, смотреть противно

    09.11.2025

  • spartsmen

    бабров в своём дебильном репертуаре. он не только ни разу не судья - он даже в дыр-дыр никогда не играл.

    09.11.2025

  • spartsmen

    он уже ДО сезона написал :))

    09.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    бобер,ну и долбак же ты в футболе(продажный)

    09.11.2025

  • Tokhir

    Вон откуда вылупился!

    09.11.2025

  • Gordon

    Дело не в этом. А по картинке никогда ничего не понятно. Надо видео смотреть, причём часто - с нескольких камер. И желательно, чтобы профессионал это делал.

    09.11.2025

  • Gordon

    Сходи к логопеду )

    09.11.2025

  • Gordon

    Спорщики из подворотни )

    09.11.2025

  • Gordon

    Запишет, конечно.

    09.11.2025

  • Gordon

    Потому что включи мозг и не читай Боброва. Из него такой же эксперт в судействе, как из Алёны Апиной в ядерной физике.

    09.11.2025

  • Gordon

    Это Бобров косячит и редакция, которая его тут содержит.

    09.11.2025

  • Gordon

    Если бы экспертом был эксперт, а не Бобров, то объяснил бы, что уже давно такие эпизоды - фол в нападении. Когда игрок атаки занимает траекторию движения игрока обороны, после чего происходит контакт - это именно фол в атаке.

    09.11.2025

  • Gordon

    Хватит бредить )

    09.11.2025

  • Marty Friedman

    хрю

    09.11.2025

  • Автогол

    Ахмедов закрывал мяч, Педро его срубил. Натягивание совы на глобус.А в конце сезона Бобров напишет что больше всего от судей страдает Зенит.

    09.11.2025

  • vvi432

    Опять косячит Карасев. Странная у него манера судейства.

    09.11.2025

  • Mr T

    Потому что это крот Карасёв

    09.11.2025

  • ровнов

    Автор, запиши это, в ошибку против Зенита.

    09.11.2025

  • flacorusSM

    Мамка твоя понесёт, что болотное. Опять метана с болот нанюхался? Жаба бомжеватая.

    09.11.2025

  • ALEX1984

    кто из твоей свинарни понесет чемоданчик ? тебе явно не доверят , сопрешь .

    09.11.2025

  • Павел Пушган

    Пенальти без вопросов.

    09.11.2025

  • alex2999

    По картинке не понятно. Вопрос по владению. Если до этого владел Педро - это подножка. Если никто, то Ахметов - первый на мяче.

    09.11.2025

  • flacorusSM

    Не занесли чемоданчик. В перерыве денежка в судейскую поступит и всё будет как обычно)))

    09.11.2025

    • Кобелев о результатах «Динамо»: «Я был против назначения Карпина, и мне нечего добавить»

    «Крылья Советов» — «Зенит»: ничья после первого тайма
