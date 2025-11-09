«Крылья Советов» — «Зенит»: Глушенков сравнял счет со штрафного

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сравнял счет в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:1.

На 56-й минуте хавбек отличился со штрафного. Футболист сделал навес, но мяч, никого не коснувшись, отправился в сетку.

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Глушенкова седьмым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».