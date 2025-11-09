Футбол
9 ноября, 14:45

«Ахмат» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Спартак» сыграют в чемпионате России 9 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат» и «Спартак» проведут матч в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 ноября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Спартак

Игру «Ахмат» — «Спартак» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, эфир начинается в 17.25 мск, за 5 минут до игры.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Грозном. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

&laquo;Ахмат&raquo; сыграет со &laquo;Спартаком&raquo; в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ.«Ахмат» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» после 14 туров чемпионата России занимал девятое место с 16 очками, предыдущим соперником грозненцев была «Балтика» (0:2). У «Спартака» — 22 очка и шестая строчка, в предыдущем туре красно-белые уступили «Краснодару» (1:2).

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
«Крылья Советов» — «Зенит»: Глушенков сравнял счет со штрафного

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Зенитом»
