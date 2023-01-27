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Сегодня, 12:04

«Крылья Советов» внесли в заявку Писарского под фамилией Сычевой

Виктория Кравченко
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Владимир Писарский (Сычевой).
Фото Скриншот YouTube-канала «Крыльев Советов»
Владимир Писарский заявлен как Сычевой.
Фото Сайт РПЛ
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На официальном сайте РПЛ нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) заявлен как Сычевой. При этом на майке 26-летнего футболиста будет написана фамилия Писарский.

В клубе из Самары он будет играть под 9-м номером.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года.

Владимир Писарский заявлен как Сычевой. Фото Сайт РПЛ
Владимир Писарский заявлен как Сычевой.
Сайт РПЛ

В этом сезоне Писарский забил 14 голов в РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

Источник: https://premierliga.ru/about-rpl/pool/

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Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Квинси Промес

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П
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