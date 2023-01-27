Сиссе: «Я намерен завершить свою карьеру в России, это моя цель»

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал, что не будет пользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и планирует завершить карьеру в России.

«У меня не было никаких контактов с европейскими клубами. Я намерен завершить свою карьеру в России, это моя цель. Мне хорошо в «Урале». Если у меня будет возможность остаться здесь, я так и сделаю. Болельщикам «Урала» не стоит беспокоиться», — цитирует Сиссе Metaratings.ru.

Футболист также отметил, что планирует завершить в «Урале» карьеру.

Сиссе играет в составе «Урала» с сентября 2022 года. В активе хавбека 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.