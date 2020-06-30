«Локо» ушел от поражения в матче с «Крыльями». Самарцы провели первый матч после отставки Божовича

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 25-го тура РПЛ — 1:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена».

В составе самарцев на 14-й минуте матча отличился форвард Деян Радонич. У хозяев единственный гол забил Алексей Миранчук — в добавленное время на 90+6-й минуте.

В первом тайме из-за повреждения был заменен вратарь железнодорожников Гильерме, вместо него на поле вышел Антон Коченков.

В матче было два удаления — на 50-й минуте поле покинул защитник «Локо» Владислав Игнатьев, а спустя 23 минуты вторую желтую карточку получил защитник гостей Сафаа Хади.

Эта игра стала первой для Андрея Талалаева в качестве главного тренера «Крыльев». Ранее самарцы расстались с Миодрагом Божовичем.

«Локомотив» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» — 15-я строчка и 23 балла.

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25-й тур

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1 (0:1)

Голы: Радонич, 14 (0:1). Ал.Миранчук, 90+5 (1:1).

«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 33), Игнатьев, Чорлука, Кверквелия (Живоглядов, 69), Идову, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Баринов, Жемалетдинов (Ант.Миранчук, 57), Эдер.

«Крылья Советов»: Фролов, Бурлак (Хади, 57), Полуяхтов, Лысцов, Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Кабутов, Тимофеев, Глушенков (Терехов, 90+2), Попович (Антон, 46), Радонич (Зиньковский, 46).

Предупреждения: Тимофеев, 10. Игнатьев, 27. Полуяхтов, 33. Кабутов, 45+2. Чорлука, 48. Гацкан, 51. Хади, 71. Идову, 75. Фролов, 81. Эдер, 87.

Удаления: Игнатьев, 50. Хади, 73.

Судьи: Сухой (Люберцы). Демешко (Химки), Богданов (Верея).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва).

30 июня. Москва. Стадион «РЖД Арена».