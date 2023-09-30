Жемалетдинов двумя словами описал победу «Локомотива» над «Пари НН»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 10-го тура чемпионата России (1:0).

«Хорошие эмоции!» — сказал Жемалетдинов «СЭ».

Жемалетдинов забил в РПЛ впервые с мая 2022 года, прервав свою 16-матчевую сухую серию в чемпионате.

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (14 очков).