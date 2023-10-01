Промес повторил личный антирекорд

Нападающий «Спартака» Квинси Промес впервые в нынешнем сезоне досрочно покинул поле, уступив место Антону Зиньковскому на 60-й минуте матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

Лучший бомбардир красно-белых в высшем дивизионе повторил худший результат в российской карьере, не сумев отличиться в седьмом туре подряд.

В последний раз голландец забивал в чемпионате 5 августа — в выездной встрече с «Рубином». Предыдущая семиматчевая безголевая серия пришлась на весну-лето 2022 года и прервалась в гостях у «Краснодара».

Самые продолжительные безголевые серии Квинси Промеса в чемпионате России