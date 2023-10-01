Промес повторил личный антирекорд
Нападающий «Спартака» Квинси Промес впервые в нынешнем сезоне досрочно покинул поле, уступив место Антону Зиньковскому на 60-й минуте матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).
Лучший бомбардир красно-белых в высшем дивизионе повторил худший результат в российской карьере, не сумев отличиться в седьмом туре подряд.
В последний раз голландец забивал в чемпионате 5 августа — в выездной встрече с «Рубином». Предыдущая семиматчевая безголевая серия пришлась на весну-лето 2022 года и прервалась в гостях у «Краснодара».
Самые продолжительные безголевые серии Квинси Промеса в чемпионате России
|
Сезон
|
Матчи
|
Количество
|
Баланс команды
|
2021/22-2022/23
|
Пари НН (г) — 1:1, Локомотив (г) — 0:1, Крылья Советов (д) — 2:1, Урал (г) — 3:1, Зенит (д) — 1:1, Химки (г) — 1:2, Ахмат (г) — 1:1
|
7
|
+2=3-2, мячи 9-8
|
2023/24
|
Урал (г) — 2:3, Зенит (д) — 1:3, Ахмат (д) — 0:0, Краснодар (г) — 0:2, Сочи (д) — 1:0, Динамо (д) — 1:0, Крылья Советов (г) — 0:4
|
7
|
+2=1-4, мячи 5-12
|
2016/17
|
Уфа (д) — 0:1, Зенит (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 3:1, Амкар (д) — 1:0, Терек (г) — 1:0, Крылья Советов (г) — 0:4
|
6
|
+3=0-3, мячи 7-10
|
2020/21
|
Ростов (г) — 3:2, Локомотив (г) — 0:2, Уфа (д) — 0:3, ЦСКА (д) — 1:0, Арсенал (г) — 2:1, Химки (д) — 2:1
|
6
|
+4=0-2, мячи 8-9
|
2017/18-2018/19
|
Динамо (г) — 0:1, Оренбург (д) — 1:0, Локомотив (г) — 0:0, Анжи (д) — 1:0, Краснодар (г) — 1:0
|
5
|
+3=1-1, мячи 3-1
|
2014/15
|
Терек (д) — 1:1, Зенит (г) — 0:0, Урал (г) — 0:2, Локомотив (д) — 1:1, Кубань (г) — 3:3
|
5
|
+0=4-1, мячи 4-7
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1