«Спартак» на выезде уступил «Крыльям Советов»

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ — 2:1. Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене».

Счет на 13-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Фернандо Костанца, реализовав пенальти, назначенный главным арбитром Сергеем Карасевым после нарушения хавбека красно-белых Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине. На 64-й минуте счет сравнял нападающий гостей Манфред Угальде.

Победный гол самарцев на 78-й минуте забил защитник Кирилл Печенин.

На 74-й минуте полузащитника «Крыльев Советов» Ильзата Ахметова унесли с поля на носилках после столкновения головой с защитником московского клуба Кристофером Ву.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 48 очками — на четвертой строчке.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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