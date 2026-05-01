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1 мая, 19:03

«Спартак» на выезде уступил «Крыльям Советов»

Сергей Ярошенко
Игроки «Крыльев Советов» празднуют гол Констанцы.
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ — 2:1. Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене».

Счет на 13-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Фернандо Костанца, реализовав пенальти, назначенный главным арбитром Сергеем Карасевым после нарушения хавбека красно-белых Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине. На 64-й минуте счет сравнял нападающий гостей Манфред Угальде.

Победный гол самарцев на 78-й минуте забил защитник Кирилл Печенин.

На 74-й минуте полузащитника «Крыльев Советов» Ильзата Ахметова унесли с поля на носилках после столкновения головой с защитником московского клуба Кристофером Ву.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 48 очками — на четвертой строчке.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

&laquo;Крылья Советов&raquo; обыграли &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. 28-й тур РПЛ.«Крылья» — короли борьбы за выживание: вслед за «Локо» прибили «Спартак»! У Карседо осталась надежда на Кубок
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Спартак

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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