«Крылья Советов» — «Спартак»: видео голов матча

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ — 2:1. Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене».

13-я минута. Фернандо Костанца — 1:0

64-я минута. Манфред Угальде — 1:1

78-я минута. Кирилл Печенин — 2:1

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 48 очками — на четвертой строчке.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Оренбургом», а красно-белые на своем поле примут «Рубин».

«СЭ» вел онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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