ЦСКА — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Зенит» сыграют в 28-м туре РПЛ в субботу, 2 мая. Матч в Москве на «ВЭБ» начинается в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и питерцев.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Зенит» изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

Прямую трансляцию игры ЦСКА — «Зенит» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.00 мск, за час до игры. Трансляция также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

После 27 туров чемпионата России ЦСКА занимал шестое место с 45 очками, предыдущим соперником красно-синих был «Рубин» (0:0). У «Зенита» — 59 очков и вторая строчка, в предыдущем туре сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» (2:0).

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