«Крылья Советов» — «Спартак»: Ахметова унесли на носилках после столкновения с Ву

Полузащитника «Крыльев Советов» Ильзата Ахметова унесли с поля на носилках в матче 28-го тура против «Спартака».

На 74-й минуте матча Ахметов столкнулся в воздухе головой с защитником «Спартака» Кристофером Ву. После столкновения хавбек упал без признаков сознания, ему тут же стали оказывать помощь. Через несколько минут игрок пришел в сознание.

Столкновение Ахметова и Ву. Фото Скриншот

Ахметову оказывают помощь. Фото Скриншот

Ву перебинтовали голову. 24-летний француз подошел к Ахметову с извинениями.

Ву извиняется перед Ахметовым. Фото Скриншот

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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