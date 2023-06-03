«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая трансляция матча 30-го тура РПЛ

В субботу, 3 июня состоится матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» примут на своем поле «Спартак».

Матч пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Все игры 30-го тура РПЛ пройдут в одно время. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей. Прямая видеотрансляция встречи «Крылья Советов» — «Спартак» будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 54 очками, «Крылья Советов» идут на 13-й строчке с 29 очками.