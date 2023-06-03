Агент Мантуана опроверг новость о том, что «Зенит» договорился о выкупе игрока

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника Густаво Мантуана опроверг «СЭ» информацию о том, что «Зенит» достиг договоренности о выкупе футболиста у «Коринтианса».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время официально оформит трансфер хавбека, в данный момент выступающего за команду на правах аренды.

«Зенит» договорился о выкупе Мантуана? Пока нет ничего определенного. Процесс выкупа не начинался", — сказал Гарсия «СЭ».

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» в июле 2022 года. 21-летний бразилец забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду из Санкт-Петербурга.