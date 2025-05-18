«Крылья Советов» — «Спартак»: Карасев ошибочно удалил Костанцу

На 50-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» судья Сергей Карасев неверно оценил единоборство Фернандо Костанцы с Романом Зобниным, ошибочно вынес второе предупреждение самарцу и удалил его с поля. В данном случае видеоассистенты Евгений Буланов и Артур Федоров не имели права вмешаться в действия арбитра.

В том эпизоде в центре поля Костанца вступил с соперником в борьбу за мяч, но не совершил ничего такого, что заслуживало бы желтой карточки, тем более второй в этой игре. Видеоповторы не убеждают, что самарец совершил наступ, за который его следовало так серьезно наказать.