«Динамо» и «Акрон» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны составы «Динамо» и «Акрон» на матч 29-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16.30 мск.

Игроки москвичей Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Хуан Касерес и Луис Чавес не попали в заявку по решению медицинского штаба.

«Динамо»: Лунев, Даса, Маричаль, Фернандес, Кутицкий, Глебов, Фомин, Гладышев, Бителло, Нгамале, Карраскаль.

Запасные: Лещук, Расулов, Скопинцев, Зайдензаль, Макаров, Александров, Окишор, Смелов, Боков, Маухуб.

«Акрон»: Волков, Бардыбахин, Неделчару, Фернандес, Эсковаль, Бакаев, Хубулов, Лончар, Джурасович, Эсанов, Дзюба.

Запасные: Тереховский, Бокоев, Пауло Витор, Москвичев, Галоян, Данилин, Дмитриев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Акрон».