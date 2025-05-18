Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии IFFHS

Экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в рейтинге лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Яшин опередил таких знаменитых голкиперов, как Джанлуиджи Буффон и Мануэль Нойер, которые заняли второе и третье места соответственно.

В десятку лучших также вошли Икер Касильяс, Гордон Бэнкс, Петр Чех, Дино Дзофф, Зепп Майер, Рикардо Самора и Оливер Кан.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года и бронзовый призер чемпионата мира 1966 года. ФИФА признала его лучшим вратарем XX века. За свою карьеру в московском «Динамо» он 5 раз становился чемпионом СССР и трижды обладателем Кубка СССР. Яшин ушел из жизни в 1990 году в возрасте 60 лет.