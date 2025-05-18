«Крылья Советов» — «Спартак»: гости открыли счет в матче

«Спартак» забил на 22-й минуте матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:0.

Защитник красно-белых Рикарду Мангаш навесил, мяч отрикошетил от форварда «Крыльев» Владислава Шитова и залетел в ворота. Голкипер самарцев Сергей Песьяков даже не отреагировал на удар.