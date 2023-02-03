«Крылья Советов» уступили «Шиннику», Писарский забил гол

«Крылья Советов» в товарищеском матче уступили «Шиннику» со счетом 1:2.

На дубль Игоря Соколова самарцы ответили голом Владимира Писарского (Сычевого).

Сегодня «Крылья Советов» проведут второй товарищеский матч против «Оренбурга». Начало встречи в 14.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» — «Шинник» — 1:2 (0:2)

Голы: И.Соколов, 4 (0:1). И.Соколов, 16 (0:2). Сычевой, 87 (1:2).

«Крылья Советов»: Овсянников, А.Соколов (Костанца, 65), Гапонов, Зотов (Бейл, 65), Тоцкий (Сычевой, 65), Бабкин, Цыпченко, Григорьев, Салтыков, Хубулов (Коваленко, 22. Евгеньев, 46), Шитов (Солдатенков, 28. Чиркович, 46).

«Шинник»: Вамбольт, Семейкин, Семенов, Петрунин, Емельянов, Зинков, И.Соколов, Кулишев, Чуканов, Грузнов, Савинов.

3 февраля. Турция