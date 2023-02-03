Агент: «Бальде рад играть и забивать за «Спартак», он в отличной форме»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, оценил игру нападающего в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).

«Бальде рад играть и забивать за «Спартак». Он в отличной форме, потому что действительно усердно готовился к возвращению в состав. Конечно, Кейта голоден до игры и побед», — цитирует «РБ Спорт» Пасторелло.

В этой встрече 27-летний сенегалец забил пенальти.

Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.