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Сегодня, 13:07

Агент: «Бальде рад играть и забивать за «Спартак», он в отличной форме»

Мария Гусева
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Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, оценил игру нападающего в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).

«Бальде рад играть и забивать за «Спартак». Он в отличной форме, потому что действительно усердно готовился к возвращению в состав. Конечно, Кейта голоден до игры и побед», — цитирует «РБ Спорт» Пасторелло.

В этой встрече 27-летний сенегалец забил пенальти.

Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.

Источник: РБ Спорт
Кейта Бальде
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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