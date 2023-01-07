«Крылья Советов» сделали предложение по экс-игроку системы «Манчестер Сити» Бенжамину Гарре

«Крылья Советов» интересуются левым вингером Бенжамином Гарре, который принадлежит аргентинскому «Расингу», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб котов заплатить за игрока 1,5 миллиона долларов.

22-летний игрок в 2016-2020 годах выступал за юношеские и молодежные команды «Манчестер Сити». В «Крыльях» он может заменить Сергея Пиняева.

За молодежку «Сити» U21 он сыграл 43 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.