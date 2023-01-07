«Ахмат» заинтересован в покупке Гбамбле

«Ахмат» ведет переговоры по переходу вингера «Целе» Нене Джуниора Гбамбле, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сам футболист готов перейти в российский клуб. Его контракт со словенской командой рассчитан до конца этого сезона. Таким образом, сделка может быть закрыта в ближайшее время.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гбамбле в 300 тысяч евро. В этом сезоне ивуариец провел 16 матчей в составе «Целе», отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.