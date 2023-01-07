Полузащитник «Химок» Гулиев: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я считаю, что у «Спартака» по-любому есть шансы на чемпионство, — цитирует «РБ Спорт» Гулиева. — Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно. Футбол — такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть. Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» не вариант давать осечки».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» располагается на второй строчке с 36 очками.