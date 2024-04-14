Рианчо — об отставке Абаскаля: «Если что-то и происходит, то это потому, что грядет что-то лучшее»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» отставку Гильермо Абаскаля с поста наставника красно-белых.

«Пригодится ли Абаскаль испанским клубам? В испанском футболе большая конкуренция и тренировать большие команды непросто. Но будущее никому неизвестно. Я всегда думаю, что если что-то и происходит, то это потому, что грядет что-то лучшее. Возможно, Абаскаль думает так же!» — сказал Рианчо «СЭ».

35-летний тренер возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.