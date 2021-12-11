«Крылья Советов» — «Рубин»: Сергеев вернулся в стартовый состав хозяев, Деспотович остался в запасе у гостей
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.
В стартовом составе самарцев выйдет нападающий Иван Сергеев, который начал игру прошлого, 17-го тура против ЦСКА (0:1) на скамейке запасных. Форвард «Рубина» Джордже Деспотович, восстановившийся от травмы, попал в список запасных. В прошлом матче с «Нижним Новгородом» (1:2) серб провел на поле 38 минут, он сыграл впервые с октября.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Прищепа, Зеффан, Кабутов, Якуба, Липовой, Витюгов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Медведев, Янович, Савицкий, В.Игнатьев, Мусаев, Суриков, Деспотович.
Матч «Крылья Советов» — «Рубин» состоится сегодня, 11 декабря в Самаре. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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