Лев Лещенко: «Есть надежда, что завтра «Динамо» не проиграет «Зениту»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Пойду завтра на стадион. Фаворита в этом матче нет. Будет острая, напряженная борьба. Желаю «Динамо» успеха. Не знаю, какой будет состав, какая тактика будет. Неизвестно еще состояние Шимански. В принципе, игра у «Динамо» налажена. Если все будут здоровы, то есть надежда, что завра не проиграем «Зениту». У нас молодая команда, им рано еще испытывать давление. Надо работать над собой», — сказал Лещенко «СЭ».

12.12.2021 | Динамо — Зенит

После 17 игр в Тинькофф РПЛ «Динамо» (35 очков) занимает второе место в турнирной таблице, а «Зенит» (37 очков) является лидером чемпионата. Очный матч этих команд состоится в Москве на стадионе ВТБ Арена 12-го декабря. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.