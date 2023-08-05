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Сегодня, 15:52

«Крылья Советов» — «Ростов»: хозяева ведут по итогам первого тайма

Виталий Косик
Корреспондент
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«Крылья Советов» обыгрывают «Ростов» после первого тайма матча третьего тура РПЛ со счетом 3:1.

В составе самарской команды отметился Владимир Хубулов и Никита Салтыков, который оформил дубль.

За «Ростов» забил форвард Николай Комличенко.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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«Крылья Советов» — «Ростов»: Салтыков оформил дубль
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
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 - : -
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