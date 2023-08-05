«Крылья Советов» — «Ростов»: Салтыков оформил дубль
Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков забил свой второй гол в матче третьего тура РПЛ с «Ростовом».
18-летний хавбек отличился на 35-й минуте матча, оформив дубль — 3:1. Стоит отметить, что полузащитник проводит свой второй матч в РПЛ. Этот матч стал для Салтыкова первым, где он вышел в стартовом составе. До этой встречи он сыграл в чемпионате России 25 минут.
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|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
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|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
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|
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|0
|0
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|
15
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|0
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|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
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Ассистенты
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
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|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
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Марат Быстров
Ахмат
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|1
|0
|
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Милан Гайич
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|2
|1
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