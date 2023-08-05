«Крылья Советов» — «Ростов»: Салтыков оформил дубль

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков забил свой второй гол в матче третьего тура РПЛ с «Ростовом».

18-летний хавбек отличился на 35-й минуте матча, оформив дубль — 3:1. Стоит отметить, что полузащитник проводит свой второй матч в РПЛ. Этот матч стал для Салтыкова первым, где он вышел в стартовом составе. До этой встречи он сыграл в чемпионате России 25 минут.