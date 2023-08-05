5 августа в Казани «Рубин» сыграет со «Спартаком» в третьем туре чемпионата России по футболу. Матч пройдет на «Ак Барс Арене». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Рубин» — «Спартак» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17.25. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» с 6 баллами занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. «Рубин» располагается на 10-й строчке с двумя очками.

В последний раз казанцы встречались с красно-белыми 16 апреля 2022 года. Тогда «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».