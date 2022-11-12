Стало известно место проведения зимних сборов «Урала»

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В пресс-службе «Урала» рассказали «СЭ», где команда проведет зимние сборы.

«Зимние сборы проведем в Объединенных Арабских Эмиратах, точные даты пока неизвестны», — сказали в пресс-службе «СЭ».

После 17-го тура РПЛ команда Виктора Гончаренко поднялась на 10-е место (21 очко) в турнирной таблице.