«Крылья Советов» — «Ростов»: Осипенко быстро ответил на гол Шитова

Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил на 75-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ — 3:1.

Даниил Уткин со стандарта совершил навес в штрафную самарской команды, Николай Комличенко головой сделал скидку во вратарскую, а Осипенко переправил мяч в угол ворот.