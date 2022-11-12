«Крылья Советов» — «Ростов»: Осипенко быстро ответил на гол Шитова
Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил на 75-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ — 3:1.
Даниил Уткин со стандарта совершил навес в штрафную самарской команды, Николай Комличенко головой сделал скидку во вратарскую, а Осипенко переправил мяч в угол ворот.
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|
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|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
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Локомотив – Спартак
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|13.11
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|
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|
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Зенит
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Владимир Сычевой
Оренбург
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