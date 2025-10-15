«Крылья Советов» — «Оренбург»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 18 октября

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Матч на стадионе «Самара Арена» в Самаре начнется в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 13:00. Самара Арена (Самара)

Игру «Крылья Советов» — «Оренбург» в прямом эфире покажету телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru). Эфир начинается в 12.45 мск, за 15 минут до игры. Также матч можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Следить за основными событиями игры «Крылья Советов» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

После 11 туров чемпионата России самарцы набрали 12 очков и занимают 11-е место в таблице. У оренбуржцев — 7 очков и 14-я строчка.

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