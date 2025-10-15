Черчесов рассказал о переменах в РПЛ за 10 лет

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как изменилась РПЛ за последние 10 лет.

Черчесов вернулся в РПЛ летом 2025 года, возглавив «Ахмат». До этого его последним клубом в лиге было московское «Динамо», которое он покинул в 2015 году.

«РПЛ изменилась. Конкуренция бывает в любой лиге. Другое дело, что тогда в «Динамо» у меня были Кевин Кураньи, Балаж Джуджак, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Самба, Владимир Габулов, Матье Вальбуэна. В «Зените» играли Халк, Аксель Витсель, Эсекьель Гарай, Роман Широков, Андрей Аршавин и так далее. Сегодня таких имен я не замечаю. Другое дело, что есть конкурентная лига, на своем уровне идет конкуренция, идет интерес», — цитирует Черчесова ТАСС.



«Ахмат» с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 11 матчей.