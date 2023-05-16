«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Самарцы попросили рассмотреть эпизод с голом нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора на 48-й минуте на предмет положения вне игры, а также невынесение второй желтой карточки нападающему на 87-й минуте встречи, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Всего же с учетом всех лиг на рассмотрение комиссии попало 30 эпизодов.